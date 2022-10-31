حمية بعد لقائه ميقاتي: سنقوم بقراءة عملية ترضي كل الأطراف في ملف الترسيم مع سوريا وقبرص

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كشف وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى أن الاجتماع حصل بناءً على القرار الصادر بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية الوزارات المعنية بعملية ترسيم الحدود من الجهة الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا.



وقال: "انعقد إجتماع في وزارة الأشغال العامة والنقل، وكان استكمالا للاجتماع الذي حصل في القصر الجمهوري قبل ظهر يوم الجمعة الماضي، ووضعت الرئيس ميقاتي في تفاصيله وفي القراءة الأولية لما حصل منذ أكثر من 15 عاما بالنسبة لموضوع الترسيم مع قبرص ومع سوريا".



وشدد على أنه سيدعو اللجنة بكل وزاراتها المعنية بالترسيم للاجتماع، وستتم مقاربة الأمور بشكل هادىء مع قبرص وسوريا ولصالح قبرص، سوريا ولبنان وفق القوانين العالمية ووفق القانون اللبناني، قائلًا: "لن نتسرع في هذا الموضوع مباشرة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل بل سنأخذ وقتنا للقيام بقراءة عملية ترضي كل الأطراف".