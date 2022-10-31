بالصورة توقيف أربعة أشخاص في الكورة بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات

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تمكّنت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ 28-10-2022، من توقيف أربعة أشخاص بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات، في منطقة قلحات –الكورة، وهم كلٌّ من اللبنانيّين:
-ج. م. (مواليد عام 2002)
-م. م. (مواليد عام 1995)
-ج. ر. (مواليد عام 2003)
-ر. ق. (مواليد عام 1999).
وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشكل التالي:
-1,6 كلغ. قائم من مادّة حشيشة الكيف.
-42 غ. من مادّة الكوكايين
-363 غ. من مادّة الماريجوانا
-170 حبّة مخدّرة من نوعين مختلفَين
-ميزان رقمي (DIGITAL)
-مسدس حربي.