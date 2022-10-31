بالصورة توقيف أربعة أشخاص في الكورة بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات

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تمكّنت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ 28-10-2022، من توقيف أربعة أشخاص بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات، في منطقة قلحات –الكورة، وهم كلٌّ من اللبنانيّين:

-ج. م. (مواليد عام 2002)

-م. م. (مواليد عام 1995)

-ج. ر. (مواليد عام 2003)

-ر. ق. (مواليد عام 1999).

وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشكل التالي:

-1,6 كلغ. قائم من مادّة حشيشة الكيف.

-42 غ. من مادّة الكوكايين

-363 غ. من مادّة الماريجوانا

-170 حبّة مخدّرة من نوعين مختلفَين

-ميزان رقمي (DIGITAL)

-مسدس حربي.