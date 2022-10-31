حجار: العودة آمنة اما البقاء فهو قسري!

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أوضح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار أننا "غير راضين عن الوجود السوري".



ودعا في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، "الامم المتحدة الى إرسال لجنة تدقيق لأعمال اليونيسيف في لبنان".



وقال: "بدأنا من 11 سنة بنظرة تفاوت لملف النازحين السوريين فهذا الملف وطني سيادي يجب عدم ادخاله بأي زواريب سياسية".

وتمنى أن "تتم عودة الدفعة الثانية من النازحين هذا الاسبوع".



وأشار الى أن "البطاقة التمويلية معلقة، أما بطاقة أمان فسيبدأ التحويل هذا اليوم وينجز في 3 تشرين الثاني وتشمل الحوالات المستفيدين القدامى بالاضافة الى مجموعة الاسر التي ستحصل على المساعدة للمرة الاولى".



وأكد أن "العودة آمنة اما البقاء فهو قسري، وعرسال تئن من الفقر والوباء نتيجة النزوح السوري".