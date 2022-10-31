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عناوين الصحف ليوم الأثنين 31 تشرين الأول 2022

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الأخبار: عودة الجنرال: المعارك تشتعل سياسياً ودستورياً

«نشوة النصر» الإسرائيلية تتبدّد: «الذئاب» تعود من جنوب الضفة

 

 

 

الديار: نهاية العهد العوني... الجنرال يُغادر بعبدا !
عون وقع مرسوم استقالة الحكومة... و«الوطني الحرّ» الى حلبة الصراع
البلاد تتجه الى أزمة سياسيّة مفتوحة مع تعثّر الوساطات

 

 

 


البناء: عون من بعبدا الى الرابية محاطاً بالتيار: قبول استقالة الحكومة… ورسالة لمجلس النواب/ نصرالله: } ما تحقق إنجاز تاريخي } نحيي شجاعة وحكمة عون وبرّي وثبات الوفد المفاوض/ } المقاومة كشفت تهرّب الاحتلال من الحرب } لا غاز لأحد إذا تعرّضت حقوق لبنان للخطر/

 

 

 


اللواء: «العهد المأزوم»: عون دخل علی انقسام.. وخرج بـ«رسائل انتقام»
برّي يدرس الدعوة لجلسة الرسالة الأخيرة.. وميقاتي يعتبر قبول الاستقالة كأنه لم يكن

 

 

 

نداء الوطن: عون وميقاتي "يحتكمان" لبرّي... وباسيل يحشر "حزب الله": أنا مرشحُك الرئاسي
"تشييع" العهد إلى مثواه الأخير: "رقص عوني فوق القبور"!

 

 

 


النهار: الانهيار يسلّم الفراغ... انتهت ولاية عون

 

 

 

 

الجمهورية: لبنان في مهب فراغين

 

 

 

l'orient le jour: Le sexennat crépusculaire

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