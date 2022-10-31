عناوين الصحف ليوم الأثنين 31 تشرين الأول 2022

الأخبار: عودة الجنرال: المعارك تشتعل سياسياً ودستورياً
«نشوة النصر» الإسرائيلية تتبدّد: «الذئاب» تعود من جنوب الضفة
الديار: نهاية العهد العوني... الجنرال يُغادر بعبدا !
عون وقع مرسوم استقالة الحكومة... و«الوطني الحرّ» الى حلبة الصراع
البلاد تتجه الى أزمة سياسيّة مفتوحة مع تعثّر الوساطات
البناء: عون من بعبدا الى الرابية محاطاً بالتيار: قبول استقالة الحكومة… ورسالة لمجلس النواب/ نصرالله: } ما تحقق إنجاز تاريخي } نحيي شجاعة وحكمة عون وبرّي وثبات الوفد المفاوض/ } المقاومة كشفت تهرّب الاحتلال من الحرب } لا غاز لأحد إذا تعرّضت حقوق لبنان للخطر/
اللواء: «العهد المأزوم»: عون دخل علی انقسام.. وخرج بـ«رسائل انتقام»
برّي يدرس الدعوة لجلسة الرسالة الأخيرة.. وميقاتي يعتبر قبول الاستقالة كأنه لم يكن
نداء الوطن: عون وميقاتي "يحتكمان" لبرّي... وباسيل يحشر "حزب الله": أنا مرشحُك الرئاسي
"تشييع" العهد إلى مثواه الأخير: "رقص عوني فوق القبور"!
النهار: الانهيار يسلّم الفراغ... انتهت ولاية عون
الجمهورية: لبنان في مهب فراغين
l'orient le jour: Le sexennat crépusculaire