عناوين الصحف ليوم الأثنين 31 تشرين الأول 2022

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الأخبار: عودة الجنرال: المعارك تشتعل سياسياً ودستورياً

«نشوة النصر» الإسرائيلية تتبدّد: «الذئاب» تعود من جنوب الضفة

الديار: نهاية العهد العوني... الجنرال يُغادر بعبدا !

عون وقع مرسوم استقالة الحكومة... و«الوطني الحرّ» الى حلبة الصراع

البلاد تتجه الى أزمة سياسيّة مفتوحة مع تعثّر الوساطات



البناء: عون من بعبدا الى الرابية محاطاً بالتيار: قبول استقالة الحكومة… ورسالة لمجلس النواب/ نصرالله: } ما تحقق إنجاز تاريخي } نحيي شجاعة وحكمة عون وبرّي وثبات الوفد المفاوض/ } المقاومة كشفت تهرّب الاحتلال من الحرب } لا غاز لأحد إذا تعرّضت حقوق لبنان للخطر/



اللواء: «العهد المأزوم»: عون دخل علی انقسام.. وخرج بـ«رسائل انتقام»

برّي يدرس الدعوة لجلسة الرسالة الأخيرة.. وميقاتي يعتبر قبول الاستقالة كأنه لم يكن

نداء الوطن: عون وميقاتي "يحتكمان" لبرّي... وباسيل يحشر "حزب الله": أنا مرشحُك الرئاسي

"تشييع" العهد إلى مثواه الأخير: "رقص عوني فوق القبور"!



النهار: الانهيار يسلّم الفراغ... انتهت ولاية عون

الجمهورية: لبنان في مهب فراغين

l'orient le jour: Le sexennat crépusculaire