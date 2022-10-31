أسرار الصحف ليوم الأثنين 31 تشرين الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر مالي إن كلفة الفراغ الرئاسي والحكومي مالياً ستصل الى مليار دولار عن كل شهر لمنع الارتفاع الجنونيّ لسعر الصرف وتأمين تمويل الدولة وحاجات الحد الأدنى للاستيراد؛ ما يعني أن المصرف المركزي يضمن ما تبقى من ولاية الحاكم ومن بعده الطوفان



خفايا

يقول مرجع سياسي إن ما سيشهده لبنان من الثلاثاء غير مسبوق وغير قابل للتوقع سواء لجهة كيفية تسيير شؤون الدولة أو لجهة العلاقات السياسية والطائفية في ظل تصعيد يستعيد خطاب الحرب الأهليّة؛ ما يجعل التوافق على اختيار اسم رئيس للجمهورية أكثر تعقيداً وبعداً عن التحقق بينما لبنان يغرق.

نداء الوطن: خفايا

نصحت شركة متخصصة بالتسويق والترويج نائباً حالياً بالابتعاد عن الإعلام في الفترة المقبلة وعن المقابلات المباشرة غير المسجلة خوفاً من هفوات جديدة.

توقعت مصادر مراقبة أن يرتد «حزب الله» إلى الداخل بعد اتفاق الترسيم البحري كما فعل بعد القرار 1701.