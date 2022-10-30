living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوشكيان يمثّل لبنان في قمة الاسكوا لريادة الأعمال المنعقدة في عمان

30
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

افتتح ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ممثلاً برئيس الوزراء الأردني بشير الخصاونة، القمة العربية لريادة الأعمال التي تنظّمها منظمة الاسكوا في العاصمة الأردنية عمان.

مثل لبنان وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، وحضرت رئيسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ( الاسكوا ) الدكتورة رلى دشتي، وزراء ورؤساء ووفود، ممثلون عن القطاعين العام والخاص في عدد من الدول العربية ووفد صناعي لبناني.

وعقد بوشكيان سلسلة لقاءات مع دشتي وعدد من الوزراء ورؤساء الوفود، وتباحثوا في الأوضاع الاقتصادية العربية، وضرورة التضامن والعمل المشترك من أجل الوحدة العربية وتعزيز التبادل في سوق عربية مشتركة.

وأكد وزير الصناعة ان “الوحدة تؤدي إلى القوة والنمو ومواجهة التحديات والتغلب عليها”،

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout