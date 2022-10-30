بوشكيان يمثّل لبنان في قمة الاسكوا لريادة الأعمال المنعقدة في عمان

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افتتح ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ممثلاً برئيس الوزراء الأردني بشير الخصاونة، القمة العربية لريادة الأعمال التي تنظّمها منظمة الاسكوا في العاصمة الأردنية عمان.

مثل لبنان وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، وحضرت رئيسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ( الاسكوا ) الدكتورة رلى دشتي، وزراء ورؤساء ووفود، ممثلون عن القطاعين العام والخاص في عدد من الدول العربية ووفد صناعي لبناني.

وعقد بوشكيان سلسلة لقاءات مع دشتي وعدد من الوزراء ورؤساء الوفود، وتباحثوا في الأوضاع الاقتصادية العربية، وضرورة التضامن والعمل المشترك من أجل الوحدة العربية وتعزيز التبادل في سوق عربية مشتركة.

وأكد وزير الصناعة ان “الوحدة تؤدي إلى القوة والنمو ومواجهة التحديات والتغلب عليها”،