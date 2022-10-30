ميقاتي: إذا كان هناك من مصلحة لاجتماع وزاري سوف يعقد!

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كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّه يصطحب معه إلى القمة العربية غدًا وزير الطاقة وليد فياض.



وفي حديثٍ لـ"الجديد"، أشار إلى أنّ "عنوان المرحلة هو عدم التصادم مع أحد والمستقبل هو من يرسم لنا خطواتنا، وإذا كان هناك من مصلحة لاجتماع وزاري سوف يعقد".



أما عن الوزراء الخمسة المقاطعين، فقال ميقاتي: "يستطيعون أن يطلبوا إعفاءهم من مهامهم، فإما نعين مكانهم وإما يتصرف في وزاراتهم الوزراء بالوكالة".

ورأى ميقاتي أنّ "هؤلاء لن يفعلوا حيث لا مقاطعة ولا تعيين بديل, لاسيما أن اجتماعهم برئيس التيار جاء قبل أيام من نهاية العهد".