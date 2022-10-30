الرئيس عون وقّع مرسوم اعتبار الحكومة التي يرئسها الرئيس ميقاتي مستقيلة

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وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم في قصر بعبدا، مرسوم اعتبار الحكومة التي يرئسها الرئيس نجيب ميقاتي، مستقيلة. وحمل المرسوم الرقم 10942، ونص على التالي:

" ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما البند /5/ من المادة /53/ منه، والفقرة (ه) من البند /1/ من المادة 69 منه، يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2022

الامضاء: ميشال عون".