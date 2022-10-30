بالصّور - النائب سيمون ابي رميا مشاركاً في وفد تيار جبيل المتوجّه الى بعبدا : نحن "مكملين"

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أكد النائب سيمون ابي رميا في يوم الوفاء للرئيس عون:" نحن اليوم نقول لكل من يعتبر هذه المحطة النهاية انه مخطىء لأنها محطة من مسار طويل بدأ عام ١٩٨٨ ولن ينته اليوم نحن "مكملين" لأننا لسنا أصحاب سلطة ونفوذ انما أصحاب قضية وزعامة العماد والرئيس ميشال عون ليست زعامة رئاسة او منصب بل هي تمثل شعبا يثق به ثقة مطلقة ويجدد اليوم هذه الثقة وسيبقى وفيا للقضية على الرغم من كل محاولات القضاء على صورة ميشال عون والتيار الوطني الحر. عندما قالوا تسونامي انتهى اثبتتا العكس في الانتخابات النيابية وعاد التيار على رأس أكبر كتلة نيابية واليوم من يراهن على انتهاء الحالة العونية ودور التيار نقول له هذه أوهام فالمسيرة ستستكمل على خطى ومبادئ ميشال عون."