في زحلة.. موزّع خبز يطلق 30 رصاصة على أحد الأفران!

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أقدم أحد موزّعي الخبز من المتعاقدين مع أفران "الصحة" في تل العمارة – زحلة على إطلاق النار من سلاح حربي مساء أمس على صالة الفرن .

وفي التفاصيل، فقد أقدم الموزّع "م. ق." على إطلاق 30 رصاصة على صالة الزبائن لأفران "الصحة" في تل العمارة من بندقية آلية روسية لرفض إدارة الفرن تسليمه كمية الخبز المخصصة له يوم للتوزيع يوم الثلاثاء الماضي نتيجة نقص في الطحين وتوقف الفرن عن العمل كل يوم ثلاثاء.

مع الاشارة إلى ان صالة الفرن كانت تعجّ بالزبائن الذين انبطحوا أرضاً لحظة اطلاق الرصاص، فيما لم يصب أحد بأذى اقتصرت الأضرار على الماديات.