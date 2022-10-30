A + A -

اعتبر امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان ان "الرئيس ميشال عون قد يكون الوحيد الذي خرج من الشعب ويعود الى الشعب والمسيرة ستستكمل وفق القناعات والمبادىء الوطنية التي تربينا عليها".

واشار كنعان خلال مواكبته تجمّع تيار المتن الى "اننا مع انتخابات رئاسية تحفظ التمثيل للرئيس والرؤية الوطنية والامكانات التي تسمح له بادارة الملفات ومنها النفط والأزمة المالية والاقتصادية التي يرزح تحتها اللبنانيون".

وردا على سؤال عن توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة قال كنعان " إن قيود تصريف الاعمال تصبح اكبر اذا وقع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة الحكومة والموقف هذا يشكل قوة دفع لانتخاب رئيس وعدم اطالة الفراغ على مستوى الرئاسة الاولى".

وعن امكان الدعوة الى حوار قال كنعان "نحن مع الحوار من حيث المبدأ ولكننا سندرس الموضوع وفقا لشروط وشكل الدعوة الموجهة وسنعبر عن موقفنا في ضوء التشاور بالتكتل ومع الرئيس عون الذي سيكون تحرر من قيود الرئاسة".