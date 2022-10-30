تفاصيل اليوم الأخير لرئيس الجمهورية في قصر بعبدا

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أعلن مدير مكتب الإعلام في قصر بعبدا، رفيق شلالا، أنّ اليوم الوداعي الرسمي والشعبي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون يبدأ عند التاسعة والنصف بتجمّع العاملين في الرئاسة إضافة إلى الجموع الشعبية التي يفترض أن تأتي إلى القصر للمشاركة في وداع الرئيس.

وأضاف في حديث لاذعة”صوت كل لبنان” (93.3): “عند الحادية عشرة والربع يترك الرئيس عون مكتبه بين ثلة من رماحة القصر إلى مدخل القصر حيث يصافح المدراء العامين والمستشارين وقائد الحرس الجمهوري”.

وأشار إلى أنّه “بعد ذلك يتوجه الرئيس ليقف أمام العلم اللبناني وتعزف موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني، ويعرض كتيبة من حرس الشرف باتجاه المدخل رقم 3 في القصر حيث سيعتلي منصّة أعدت خصيصاً لإلقاء كلمته أمام الجموع الشعبية المحتشدة في باحة القصر”.

وأوضح أنّ “وبعد انتهاء الكلمة يغادر الرئيس عون قصر بعبدا بالسيارة الرئاسية التي ستشقّ طريقها إلى الرابية وسط جموع المحتشدين”.