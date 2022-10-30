هذه هي محطات النقل من كسروان الى بعبدا

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أشارت هيئة قضاء كسروان الفتوح الى أن محطات النقل لإحتفال قصر بعبدا في ٣٠-١٠-٢٠٢٢ هي التالية:
_يحشوش:امام مكتب الهيئة
_الزعيترة: ساحة كنيسة سيدة الدر
_الكفور : ساحة كنيسة مار جريس
_ادما: قرب منزل جوزيف الياس شهوان
_درعون-حريصا: امام مكتب الهيئة
_ حراجل: امام مكتب الهيئة
_كفردبيان:امام مكتب الهيئة
_فيطرون:امام سوبرماركت بو خليل
_القليعات: امام مكتب الهيئة
_عجلتون:امام بنك عودة
_سهيلة:قرب خبز وبركة
_ذوق مصبح: امام بنك بيبلوس
_ العقيبة: امام بنك بيبلوس
_الصفرا:امام الرابية مارين
-طبرجا: امام مكتب الهيئة
_جونية: مكتب هيئة القضاء- لاسيتيه