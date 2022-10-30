عناوين الصحف ليوم الأحد 30 تشرين الأول 2022

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الديار: عون يترك القصر اليوم لـ«فخامة الفراغ» ويلوّح بتوقيع مرسوم استقالة الحكومة

المحاولة الاخيرة لتأليف الحكومة: مهمة مُستحيلة في شباك التصعيد وأزمة الثقة

بري لبدء الجوجلة الثلاثاء حول الحوار... فهل ينعقد قبل منتصف الشهر المقبل؟



الأنباء الكويتية: الرئيس يحذر من فوضى دستورية.. وميقاتي: لن نتحدى أحداً ومرسوم استقالة الحكومة لزوم ما لا يلزم

ساعات حاسمة.. تصعيد إعلامي وخيام ومواكبة لخروج عون من بعبدا

النهار: عون يُغادر بعبدا اليوم مهوّلاً... بورقة محروقة!





الشرق الأوسط: باسيل يهدد... وتحذيرات من سيناريوهات «سيئة جداً»

احتمالات تشكيل حكومة لبنانية تتلاشى

الوطن السورية: يهدف لدعم الإنتاج عبر الطاقات التقليدية والمتجددة.. والزامل: لا يعني الخصخصة والأسعار مسؤولية الوزارة … الرئيس الأسد يصدر قانوناً يجيز للمستثمرين إنشاء محطات توليد وبيع الكهرباء