بالفيديو - الرئيس عون تفقد ليلا المواطنين المتجمعين في قصر بعبدا تحت الخيم: لقائي بكم غدا ليس لقاء وداع بل سنكمل النضال معكم لانقاذ لبنان

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في العاشرة والربع ليل اليوم تفقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المواطنين المتجمعين في قصر بعبدا للمشاركة غدا في مواكبة مغادرة الرئيس عون لقصر بعبدا ، ورافقه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل .

ووسط هتافات المواطنين الموجودين تحت الخيم وتصفيقهم ، شق الرئيس عون بصعوبة الطريق الى اماكن تجمع المواطنين وخاطبهم قائلا : "يعطيكم العافية ...بكرا رح يكون نهار لقائي معكم وما رح يكون وداع ، بل لقاء كبير نكمل فيه النضال لانقاذ لبنان من المشاكل التي يعاني منها . يعطيكم العافية والى اللقاء في الغد ".