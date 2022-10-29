بعد اصابة ضيفٍ على الهواء بوعكة صحية ووفاته.. قناة "الجديد" توضح ما حصل

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أصدرت إدارة قناة "الجديد"، اليوم السبت، بياناً أوضحت فيه تفاصيل ما حصل في آخر حلقةٍ من برنامج "يسقط حكم الفاسد" والتي شهدت إصابة أحد الضيوف بوعكة صحية مباشرة على الهواء قبل وفاته.

وجاء في بيان القناة: "أثناء عرض حلقة برنامج يسقط حكم الفاسد يوم الجمعة بتاريخ 28 تشرين اول 2022، وخلال مداخلة لتاجر المواشي شكرلله المعلوف، تعرّض الضيف، الذي كان يطل عبر تطبيق زوم من خارج لبنان، الى وعكة صحية مفاجئة نقل على اثرها الى المستشفى لكنه ما لبث ان فارق الحياة فجراً".

وأضاف: "إنّ قناة الجديد وفريق البرنامج يأسفون اشد الاسف للحادث المحزن الذي أصاب عائلة شكرلله المعلوف ويتقدمون من العائلة والمشاهدين بأحر التعازي، مؤكدين أن هذه الواقعة اصابتنا بالذهول والحزن الشديدين، وقد تفاجأ فريق البرنامج بما وقع على الهواء فيما كان الضيف يقدم دفاعه عن تجارته ويدلي بآرائه بناءً على طلبه شخصياً بالظهور المباشر".