بالفيديو - باسيل من محيط قصر بعبدا: غدا بداية المواجهة مع مغتصبي السلطة والدستور

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أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "غدا بداية المواجهة مع مغتصبي السلطة والدستور" ودعا "جميع الحريصين على الدستور والطائف إلى وضع يدهم معنا".

وقال "كشفت اليوم عن خطر وضع اليد على الدستور ومحاولة وضع اليد على رئاسة الجمهورية بخلاف الدستور والميثاق" مضيفاً: "سنواجه هذا الأمر".

واعتبر باسيل في كلمة له أمام حشد من مناصري التيار الوطني الحر في محيط قصر بعبدا مساء اليوم السبت أن "اليوم بداية مرحلة سياسية جديدة للتيار."

ونبّه رئيس التيار إلى "أن وضع البلد لا يحمل اخذه الى مخاطرة مقصودة من قبل رئيس حكومة مكلّف لا يريد تأليف حكومة ولا الاعتذار فيما المطلوب تأليف حكومة وانتخاب رئيس."