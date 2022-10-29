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بو حبيب بحث مع نظيريه الجزائري والكويتي في العلاقات الثنائية

29
OCTOBER
2022
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التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريق الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب، على هامش مشاركته في أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها ال31 المنعقدة في الجزائر، وزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأبدى الوزير الجزائري تجاوب حكومته مع رغبة لبنان تزويده بالوقود اللازم لتشغيل الطاقة الكهربائية.

كما بحث الوزير بو حبيب مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، في العلاقات الثنائية المميزة القائمة بين البلدين ودعم الكويت للبنان في مسيرة التعافي.

وهنأ الوزيران الجزائري والكويتي لبنان على إنجاز ترسيم حدوده البحرية الجنوبية، متمنيان له النجاح في بدء عمليات التنقيب النفطية.

كذلك تناول البحث المواضيع المطروحة على جدول أعمال القمة العربية ودورها في تعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات وملاقاة تطلعات الشعوب العربية، وتم التأكيد على أهمية نجاح هذه القمة التي تنعقد تحت عنوان "لم الشمل".

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