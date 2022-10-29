قوى الأمن: توقيف عصابة سرقة دراجات آلية في البقاع الغربي

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة- البلاغ التالي: "حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة دراجات آلية في عدّة قرى في البقاع الغربي.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف هويات المتورطين، وهم كل من: م. ع. (من مواليد العام 1989، سوري)، م. ع. (من مواليد العام 2001، سوري) وم. ح. (من مواليد العام 1985، سوري).

من خلال المتابعة، تمكنت دوريات من الشعبة من تحديد أماكنهم، وتوقيفهم بتاريخ 9-10-2022، بعد تنفيذ كمين محكم في بلدة راشيا.

بالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم يشكلون عصابة لسرقة الدراجات الآلية، ونفذوا العديد من السرقات بتواريخ سابقة، وضبط معهم دراجة آلية، كانوا قد سرقوها من بلدة المحيدثة.

أودع الموقوفون والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".