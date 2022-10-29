تظاهرة بعبدا- الأحد ١١ صباحاً: نقاط التجمع في الاقضية

ينطلق التيار الوطني الحرّ من قضاء البترون وكسروان الفتوح والمتن وبعبدا وزحلة لمواكبة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون من قصر بعبدا إلى الرابية من النقاط والمواقيت التالية:
البترون:
مفرق دوما-تنورين :الساعة ٨:٠٠ ص
كفرحلدا-بساتين العصي:٨:١٥ ص
مفرق اصيا : ٨:٢٠ ص
مفرق بقسميا : ٨:٣٠ ص
كور : ٨:١٥
بجدرفل : ٨:٣٠
عبرين : ٨:٣٠ ص
كفرعبيدا : ٨:٣٠ ص
شبطين : ٨:١٥ ص
جران : ٨:٣٠ ص
عبدللي : ٨:١٥ ص
دريا : ٨:٣٠ ص
اده : ٨:٣٠ ص
شكا : ٨:٣٠ ص
سلعاتا : ٨:٤٥ ص
وتجتمع جميع الباصات أمام مكتب هيئة القضاء- البترون عند الساعة ٩:٠٠ صباحاً للإنطلاق بموكب واحد.
كسروان الفتوح:
- مفرق كفردبيان نزولا حتى ذوق مصبح الساعة ٩:٣٠
- درعون حريصا قرب مكتب التيار الساعة ٩:٣٠
- يحشوش أمام مكتب التيار مرورا بالفتوح العالي الساعة ٩:٠٠
- العقيبه قرب بنك بيبلوس الساعة ٩:٣٠
- جونيه أمام مكتب هيئة القضاء الساعة ٩:٣٠
وللمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة الهيئات المحلية وتسجيل الاسماء لديهم.
(ولقضاء زحلة وبعبدا والمتن الرجاء مراجعة الصّور المرفقة أعلاه)