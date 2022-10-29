تظاهرة بعبدا- الأحد ١١ صباحاً: نقاط التجمع في الاقضية

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ينطلق التيار الوطني الحرّ من قضاء البترون وكسروان الفتوح والمتن وبعبدا وزحلة لمواكبة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون من قصر بعبدا إلى الرابية من النقاط والمواقيت التالية:

البترون:



مفرق دوما-تنورين :الساعة ٨:٠٠ ص

كفرحلدا-بساتين العصي:٨:١٥ ص

مفرق اصيا : ٨:٢٠ ص

مفرق بقسميا : ٨:٣٠ ص

كور : ٨:١٥

بجدرفل : ٨:٣٠

عبرين : ٨:٣٠ ص

كفرعبيدا : ٨:٣٠ ص

شبطين : ٨:١٥ ص

جران : ٨:٣٠ ص

عبدللي : ٨:١٥ ص

دريا : ٨:٣٠ ص

اده : ٨:٣٠ ص

شكا : ٨:٣٠ ص

سلعاتا : ٨:٤٥ ص

وتجتمع جميع الباصات أمام مكتب هيئة القضاء- البترون عند الساعة ٩:٠٠ صباحاً للإنطلاق بموكب واحد.

كسروان الفتوح:

- مفرق كفردبيان نزولا حتى ذوق مصبح الساعة ٩:٣٠

- درعون حريصا قرب مكتب التيار الساعة ٩:٣٠

- يحشوش أمام مكتب التيار مرورا بالفتوح العالي الساعة ٩:٠٠

- العقيبه قرب بنك بيبلوس الساعة ٩:٣٠

- جونيه أمام مكتب هيئة القضاء الساعة ٩:٣٠

وللمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة الهيئات المحلية وتسجيل الاسماء لديهم.

(ولقضاء زحلة وبعبدا والمتن الرجاء مراجعة الصّور المرفقة أعلاه)