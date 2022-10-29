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القوات ترشح قائد الجيش.. أوساط مراقبة: الدفع نحو تسمية عون “ليس صناعة محلية”

29
OCTOBER
2022
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مع الاقتراب أكثر فأكثر من طيّ صفحة “التأليف المستحيل”، إلا إذا حدثت تطورات ما في الساعات المقبلة، يتقدّم الاستحقاق الرئاسي إلى الواجهة. وفي هذا السياق، جاءت زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عقب زيارة وفد تكتل نواب القوات اللبنانية لبكركي، ضم النائبين ستريدا جعجع وأنطوان حبشي والنائب السابق جوزيف اسحق. وعلمت “الأخبار” أن البحث تركّز على استحقاق رئاسة الجمهورية، وأن البطريرك طرح كثيراً من الأسئلة، واستفسر عن جدية القوات اللبنانية في ترشيح النائب ميشال معوض الذي اعتبره غير جدي، سائلاً: “ماذا بعد ذلك؟ من هو المرشح الذي لديه حظوظ كبيرة؟”. وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن جعجع أبلغت الراعي أن “مرشحنا الحقيقي هو قائد الجيش” العماد جوزف عون، مشيرة إلى أنه “الوحيد القادر على مواجهة حزب الله… وله تجارب مشجعة في هذا السياق”.

وبحسب أوساط مراقبة، فإن كلام جعجع يشير إلى المسعى الذي يجري العمل عليه لإحداث خرق في الملف الرئاسي مما تبقّى من فريق 14 آذار إلى جانب قوى “التغيير”، مع الاستفادة من حال الفوضى التي سيسببها الفراغ، والتي يمكن أن تنعكس توتراً في الشارع، بما يدفع إلى التوافق على قائد الجيش كمخرج وحيد من الأزمة. مع علم هذه القوى أن قائد الجيش “ليسَ مقبولاً لدى الفريق الآخر وتحديداً من باسيل، وهو يعتبر مرشح مواجهة وليسَ مرشح تسوية”.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الدفع نحو تسمية عون “ليس صناعة محلية، بل لها منطلقات إقليمية ودولية. إذ أن الرياض وباريس تشجعان على انتخاب عون الذي يحظى بثقة الولايات المتحدة”. واعتبرت أن “هذا المسعى قد يكون دافعاً للفريق الآخر لوضع خطة تصدّ لا يمكن أن تنجح في حال استمرت قوى ما يسمى 8 آذار على تشرذمها وعدم قدرتها على التوافق على مرشح للرئاسة”.

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