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عناوين الصحف ليوم السبت 29 تشرين الأول 2022

29
OCTOBER
2022
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الأخبار

ـ ترامب - نتنياهو - ابن سلمان: معاً ضدّ بايدن
ـ القوات ترشح قائد الجيش... وباسيل يدعو ميقاتي إلى الاعتذار: حزب الله يقاطع حكومة الفراغ
ـ الكهرباء 10 ساعات قبل نهاية السنة
ـ التيار وحقوق المسيحيين: الاحتفال بعدم انتخاب رئيس

البناء
ـ ربع الساعة الرئاسية الأخير مفتوح على الفرضية الحكومية والمفاجآت… ومخاطر الفراغ
ـ مواكبة شعبية لعون من بعبدا الى الرابية غداً… وقراءة مفصلة في ملف النفط والغاز لنصرالله اليوم
ـ دعوة بري للحوار تسقط مقاطعة جعجع بعد الجميل… وميقاتي يكلف حمية بالترسيم مع قبرص وسورية

الجمهورية
ـ الولاية تنتهي الى فراغ مزدوج
ـ عون مودعاً:سأواصل المسيرة
ـ موسكو «تُكمل دورة» الترحيب الدولي بتمايز؟!
ـ تمنيات للرئيس المقبل

اللواء
ـ الراعي لترشيح شخصية منافسة لمعوّض.. و3 مناقصات لشراء الفيول بعد تأمين التمويل

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