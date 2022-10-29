عناوين الصحف ليوم السبت 29 تشرين الأول 2022

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الأخبار

ـ ترامب - نتنياهو - ابن سلمان: معاً ضدّ بايدن

ـ القوات ترشح قائد الجيش... وباسيل يدعو ميقاتي إلى الاعتذار: حزب الله يقاطع حكومة الفراغ

ـ الكهرباء 10 ساعات قبل نهاية السنة

ـ التيار وحقوق المسيحيين: الاحتفال بعدم انتخاب رئيس

البناء

ـ ربع الساعة الرئاسية الأخير مفتوح على الفرضية الحكومية والمفاجآت… ومخاطر الفراغ

ـ مواكبة شعبية لعون من بعبدا الى الرابية غداً… وقراءة مفصلة في ملف النفط والغاز لنصرالله اليوم

ـ دعوة بري للحوار تسقط مقاطعة جعجع بعد الجميل… وميقاتي يكلف حمية بالترسيم مع قبرص وسورية

الجمهورية

ـ الولاية تنتهي الى فراغ مزدوج

ـ عون مودعاً:سأواصل المسيرة

ـ موسكو «تُكمل دورة» الترحيب الدولي بتمايز؟!

ـ تمنيات للرئيس المقبل

اللواء

ـ الراعي لترشيح شخصية منافسة لمعوّض.. و3 مناقصات لشراء الفيول بعد تأمين التمويل