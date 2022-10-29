living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 29 تشرين الأول 2022

29
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

توقفت مصادر دبلوماسية أمام كلام وزير الخارجية الأميركية الذي اعترف عبره للمرة الأولى بنهاية النظام العالمي الذي حكم العالم بعد نهاية الحرب الباردة واعترف بأن نظاماً جديداً قيد التشكل وأن واشنطن تسعى لضمان دورها القيادي فيه بموازاة دور موسكو وبكين.

قالت مصادر مالية إن بقاء حكومة تصريف الأعمال بعد الفراغ الرئاسي سيرافقه إنفاق مالي يصل الى مليار دولار من حساب مصرف لبنان في مجالي دعم الليرة وتأمين الفيول للكهرباء لربط نهاية عهد الرئيس ميشال عون بتحقيق انفراجات مالية وخدميّة وتعويم الحكومة شعبياً.

الجمهورية
ـ نُقل عن مرجع روحي خشيته من أن تؤدي معالجة ملف سياسي إشكالي الى الاسترخاء في التعامل مع إستحقاق آخر يحظى بأولوية المرجع.
ـ اتهم مرجع كبير قطباً سياسيا بارزا ً بتعطيل إستحقاق داهم وفرض إبقاء القديم على قدمه.
ـ توقعت مراجع سياسية وحكومية أن تندلع مواجهة دستورية قاسية عند بدء تطبيق قرار مقاطعة رئيس سلطة دستورية ربطاً باجتهادات تتناقض وأخرى معاكسة.

اللواء

تجاوز عدد طالبي التوظيف على منصة استُحدثت قبل أسبوعين للتوظيف في دولة عربية الـ20 ألف طلب.

يحتدم الخلاف الحاد في لقاءات درس اللامركزية الإدارية، حول البند المالي، بين مطالبة مسيحية به، ومعارضة له، لا سيما من «الثنائي»!

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout