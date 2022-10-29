أسرار الصحف ليوم السبت 29 تشرين الأول 2022

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البناء

توقفت مصادر دبلوماسية أمام كلام وزير الخارجية الأميركية الذي اعترف عبره للمرة الأولى بنهاية النظام العالمي الذي حكم العالم بعد نهاية الحرب الباردة واعترف بأن نظاماً جديداً قيد التشكل وأن واشنطن تسعى لضمان دورها القيادي فيه بموازاة دور موسكو وبكين.



قالت مصادر مالية إن بقاء حكومة تصريف الأعمال بعد الفراغ الرئاسي سيرافقه إنفاق مالي يصل الى مليار دولار من حساب مصرف لبنان في مجالي دعم الليرة وتأمين الفيول للكهرباء لربط نهاية عهد الرئيس ميشال عون بتحقيق انفراجات مالية وخدميّة وتعويم الحكومة شعبياً.

الجمهورية

ـ نُقل عن مرجع روحي خشيته من أن تؤدي معالجة ملف سياسي إشكالي الى الاسترخاء في التعامل مع إستحقاق آخر يحظى بأولوية المرجع.

ـ اتهم مرجع كبير قطباً سياسيا بارزا ً بتعطيل إستحقاق داهم وفرض إبقاء القديم على قدمه.

ـ توقعت مراجع سياسية وحكومية أن تندلع مواجهة دستورية قاسية عند بدء تطبيق قرار مقاطعة رئيس سلطة دستورية ربطاً باجتهادات تتناقض وأخرى معاكسة.

اللواء



تجاوز عدد طالبي التوظيف على منصة استُحدثت قبل أسبوعين للتوظيف في دولة عربية الـ20 ألف طلب.



يحتدم الخلاف الحاد في لقاءات درس اللامركزية الإدارية، حول البند المالي، بين مطالبة مسيحية به، ومعارضة له، لا سيما من «الثنائي»!