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وفي اليوم الثالث قبل مغادرته بعبدا، والرابع قبل انتهاء الولاية، لا يزال “الجنرال” العائد الى الرابية الأحد لمواصلة المسيرة، مصراً على تسطير الانجازات، متجاوزاً مطباً تلو الآخر من المطبات الكثيرة التي نصبت له على مدى ست سنوات، وآخر الانجازات اليوم، توصل الوفدان اللبناني والقبرصي، اللذان اجتمعا بعد الظهر في وزارة الاشغال بمشاركة اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول، الى صيغة حل، علمت الأوتيفي أن ما تبقى في شأنها لا يتطلب أكثر من متابعة تنفيذها في الوزارات المختلفة، انطلاقاً من الاجراءات القانونية المعتمدة، علماً أن اللقاءات اللبنانية-القبرصية كانت بدأت صباحاً في بعبدا، بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.

رئيس الجمهورية كان أكد اليوم أنه سيبقى مدافعا عن لبنان رغم انه وجد ان هذا الدفاع بات صعبا وهو في مركز الحكم. وإذ لفت الى أن استقرار الوضع الداخلي تعزز من خلال فرض الامن وتحرير الجرود من الارهاب، فانه اعتبر ان السلام الاقتصادي سيتعزز بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من خلال مصلحة الطرفين بالهدوء والاستقرار. وعلى الصعيد الحكومي، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على ان لا إرادة لدى الرئيس نجيب ميقاتي ولا لدى فريقه، في التشكيل.

وفي غضون ذلك، كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يزور بكركي، محذراً من الصرح البطريركي من نوايا سيئة لدى البعض بالسطو على المقام الاول في البلاد، وضرب الدستور، وتعريض الميثاق الوطني للخطر من خلال عدم تشكيل حكومة. اما البداية، فمن وثائقي الجنرال في جزئه السابع عشر… مع الاشارة الى ان الرئيس العماد ميشال عون يطل هذه الليلة عبر قناة المنار، في مقابلة تنقلها الاوتيفي مباشرة على الهواء.