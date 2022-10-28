التوصل الى صيغة متعلقة بتعديل الحدود البحرية مع قبرص.. هذه تفاصيلها

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ابلغه فيه انه استكمالا للاجتماع الذي عقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، زار الوفد القبرصي وزير الاشغال علي حميه حيث عقد اجتماع بحضور اعضاء هيئة قطاع النفط وضباط من مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش نوقشت فيه المسائل التي اثيرت في اجتماع بعبدا وتم التوصل الى صيغة اتفقوا عليها لتنفيذها وفق الاجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم ٦٤٣٣ و اعتماد النقطة ٢٣ جنوبا.

واوضح الرئيس بو صعب ان الصيغة تعتمد شمالا خط الوسط بين لبنان وقبرص، على ان تحدد نقطة الالتقاء بعد ان يتفق عليها لبنان وسوريا .