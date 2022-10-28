living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نواب طرابلس طالبوا الحكومة بتأمين الكهرباء أو المازوت لمحطات المياه في الشمال

28
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد نواب طرابلس اجتماعهم الدوري، وانضم إليه المدير العام لمياه لبنان الشمالي خالد عبيد، المدير العام لشركة قاديشا عبد الرحمن مواس، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، رئيس مصلحة الصحة الدكتور سعد الله صابونة، وطبيب القضاء الدكتور ربيع أمون.

وبحث المجتمعون في وباء الكوليرا وكيفية معالجة أسبابه والنتائج المترتبة على انتشاره.

ثم تلا النائب الدكتور طه ناجي بيان المجتمعين، وقال: "بداية، أكد الأستاذ خالد عبيد أن مياه الشرب في المصلحة غير ملوثة، وأن توفير الكهرباء للمضخات أمر أساسي لا بد منه. ومن هنا، فإن نواب طرابلس يرفعون الصوت عاليا لتأمين الكهرباء أو المازوت لمحطات المياه، وهي نقطة أساسية في توفير الماء النظيف".

أضاف: "على الحكومة تأمين هذه الطاقة لوصول مياه خالية من التلوث لجميع المواطنين، وهذا الأمر يدخل مباشرة في منع انتشار المرض وتجنب الكوارث، لا سيما أن في موضوع الكوليرا يقول الخبراء: انتبهوا على الماء، ثم الماء، ثم الصرف الصحي".

وتابع: "طلب رئيس بلدية طرابلس من النواب المتابعة مع مجلس الإنماء والإعمار لإنجاز وصلة شبكة الصرف الصحي من البحصاص إلى السبينس وربطها بالشبكة الرئيسية لمنع أي تلوث. ومن جهته، دعا غمراوي النواب إلى المتابعة مع مجلس الإنماء والإعمار قضية إتمام إنجاز ثلاث وصلات للصرف الصحي في محيط البداوي لاكتمال ربطها بالشبكة العامة. وأوصى الأطباء المنضمون إلى الاجتماع بأن يتخذ الأهالي تدابير الوقاية بغسل الخضار وتعقيمه، وخصوصا الخضار الورقية كالبقدونس والنعناع وأمثالها".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة العامة ستغطي كل نفقات علاج مرضى الكوليرا في المستشفيات الحكومية كافة"، لافتا إلى أن "منظمة اليونيسف ستعقم صهاريج الصرف الصحي، التي سيتم تفريغها في محطة التكرير المركزية، حيث سيتم ضخها معقمة في عرض البحر".

ودعا "أصحاب الصهاريج، التي توزع مياه الشفة إلى المنازل، إلى القيام بتعبئتها من اشتراك مياه بلدية طرابلس كونها آمنة وخالية من التلوث".

وأعلن أن "النواب استمعوا إلى النائب إيهاب مطر في موضوع مراكب النزهة التي تنقل الركاب إلى الجزر في مدينة طرابلس، وقرروا التقدم باقتراح قانون معجل مكرر لإعفاء أصحاب المراكب من الرسوم المترتبة عليهم بسبب الضائقة الاقتصادية التي يمر بها البلد".

وقال: "بالنسبة إلى جبل النفايات، تبين للنواب بعد مراجعة مجلس الإنماء والإعمار، أن المجلس سيعلن في الأسابيع المقبلة عن مناقصة لتأهيل مكب النفايات وسحب ما تبقى منه من الغاز ومعالجة العصارة، ثم زرعه وتشجيره بهبة من الصندوق الكويتي".

وأشار إلى أن "اجتماعات النواب ستبقى مفتوحة وسيبقون على كامل الجهوزية لمتابعة كل التطورات لخدمة الأهالي والمدينة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout