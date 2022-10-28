" الله يستر". ماذا كشف باسيل من بكركي؟

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عصر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي رئيس تكتل " لبنان القوي" و كتلة "التيار الوطني الحر" النائب المهندس جبران باسيل الذي قال بعد اللقاء: "سنسعى في الايام الباقية لتأمين اي نوع من التفاهم حول الرئاسة".

واضاف: "الله يستر" ماذا يحضرون في المستقبل خصوصا لجهة قيام هذه الحكومة بمهام أبعد من تصريف الأعمال ومن واجباتي التنبيه لذلك"، مؤكدا انه "لا يمكن ان نقبل بحكومة فاقدة للشرعية البرلمانية والشعبية".



وتابع: "الفكرة بوضع اليد على البلد من خلال حكومة تصريف الاعمال هي فكرة كارثية ستجلب الفوضى، وهناك إرادة واضحة من قبل ميقاتي وبدعم من بري والخارج وبعض المرجعيات لحصول الفراغ الحكومي، ووضع اليد على المقام الاول في الجمهورية اللبنانية أي الرئاسة".



ولفت الى ان "هناك مخطط للبنان وارادة للوصول اليه، وهو الا يتم تشكيل حكومة".



واكد ان "الأولوية المطلقة لانتخاب الرئيس وللأسف بعد أيام سندخل بالفراغ الرئاسي الذي يتعاطى معه الجميع كأمر واقع من دون أن يبذل أي أحد الجهد للحوار والتفاهم".