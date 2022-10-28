وزارة الطاقة أطلقت ثلاث مناقصات لشراء كل من مادتي الفيول اويل Grade A et Grade B ومادة الغاز أويل لصالح كهرباء لبنان

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي :

عطفاً على المشاورات والاجتماعات التي أجريت بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزارة المالية وحاكم مصرف لبنان والتي أفضت الى إبلاغ الوزير فياض بتأمين التمويل اللازم لشراء مشتقات النفط لتشغيل معامل انتاج الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان وصولاً الى معدل تغذية يومي بين 8 و10 ساعات،



أطلقت اليوم وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط ثلاث مناقصات لشراء كل من مادتي الفيول اويل Grade A et Grade B ومادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.



وبحسب دفاتر الشروط، سيتم فض العروض في تشرين الثاني على أن يتمّ تسليم الفيول ما بين 1 و10 كانون الاول 2022.



وبالنسبة لمكان تقديم وتقييم العروض فهو في المديرية العامة للنفط في فرن الشباك سنتر غاريوس في الطابقين العاشر والحادي عشر وللمزيد من المعلومات يُرجى الدخول على الموقعين الرسميين للمديرية العامة للنفط ولهيئة الشراء العام www.ppa.gov.lb و www.dgo.gov.lb.