وزير التربية التقى على هامش المؤتمر العالمي للفرنكوفونية العلمية نظيره المصري وبحثا في تعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي

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تابع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي برنامج مشاركته في الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية المنعقد في القاهرة ، والتقى على هامش المؤتمر وزير التعليم العالي المصري محمد أيمن عاشور ، في حضور الوفد المرافق المؤلف من الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية البروفسورة تمارا الزين ، ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر ،والقائمة بأعمال سفارة لبنان في القاهرة رحاب بو زين، وتناول البحث تعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي ، على أن يستمر التواصل من خلال السفارة اللبنانية من خلال لجنة مشتركة تعمل على وضع مذكرة تفاهم في مجال العمل المشترك والتبادل الجامعي والبحث العلمي ، والسعي إلى توفير المنح من الجهات الخارجية .