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لماذا عادت وارتفعت أسعار المحروقات؟

28
OCTOBER
2022
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أكد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في تصريح أنه "في ظل تخبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية وعودته الى الارتفاع وتراجع حجم التداول على منصة صيرفة، يبين عدم ضخ الدولارات بكميات تكفي الاسواق من مصرف لبنان، بالاضافة الى عودة سعر النفط عالميا الى الارتفاع وملامسة خام البرنت 95 دولارا، صدر اليوم جدول تركيب لاسعار المحروقات التي ارتفعت نتيجة احتساب سعر صرف الدولار بزيادة 400 ليرة بحيث احتسب في جدول اليوم 37500 عوضاَ عن 37100 ليرة في الجدول السابق ونتج عن ذلك زيادة في سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 11000 ليرة لتصبح 713000 ليرة بعد ان سجل ارتفاعا في سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 5 دولارات.

اما صفيحة المازوت فارتفعت 5000 ليرة لتصبح 856000 ليرة بعد ان سجل انخفاضا في سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب  الـ 5 دولارات ونصف الدولار. كذلك ارتفعت قارورة الغاز 7000 ليرة لتصبح  423000 ليرة".

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