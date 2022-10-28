ياسمين للرئيس عون: الرجل الغضوب بالحق لوطنه.... كنتم دائما الرجل العصامي في وجه رجال العصابات

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كتب الاعلامي جورج ياسمين عبر حسابه على فايسبوك:

منذ سنة ونيف غادرت المحطة التي عملت فيها ١٤ عاما لكني لم اغادر خياراتي وقناعاتي . حافظت على وفائي لكم وحفظت المحبة التي احطتموني بها . لم تغرًنا المناصب ولم تضعفنا المكاسب . لم نخن ولم نهن . كنتم دائما بالنسبة لي الرجل العصامي في وجه رجال العصابات ، الرجل الغضوب بالحق لوطنه وليس الحاقد الكامن بالشر لشعبه . القائد الذي يصدر اوامر القتال وليس التابع الذي يرسل اوامر القتل . قد لا تكون ولايتكم الرئاسية كما املتم وعملتم وكما تمنينا ورجونا ، لكن عهدكم يبقى عهد الشرف الذي يكلل هامتكم . التاريخ لا ينصف احيانا الشجعان لكنه لا يستطيع ان يمحو ذكرهم... شكرا فخامة الرئيس