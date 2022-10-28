تسعيرة جديدة لربطة الخبز

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صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، قرار رقم 56/ح.ش/2022، يتعلق بتعديل القرار رقم 53/ح.ش/ تاريخ 19 /9/2022، القاضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني "الابيض"، واعلان تسعيرة جديدة، مواكبة لانخفاض سعر صرف الدولار.



وحدد القرار سعر "الربطة" في الافران وتسلم من قبل الموزعين او الافران الى المتاجر دون زيادة (على الا تزيد الارباح في المتاجر عن النسب الواردة في القوانين المرعية الاجراء) على كافة الاراضي اللبنانية وفقا لما يلي:

- ربطة حجم صغير على الا يقل وزنها عن 340 غراما 10,000 ل.ل (عشرة الاف ليرة لبنانية) كحد اقصى.

- ربطة حجم وسط على الا يقل وزنها عن 835 غراما 17,000 ل.ل (سبعة عشر الف ليرة لبنانية كحد اقصى.

ربطة حجة كبير على الا يقل وزنها عن 10107 غرام 21,000 ل.ل (واحد وعشرون الف ليرة لبنانية) كحد اقصى.