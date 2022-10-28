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الوفد القبرصي لترسيم الحدود في بعبدا... بوصعب: لا مشكلة لا يمكن حلّها

28
OCTOBER
2022
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أكّد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب من بعبدا أنه, "ناقشنا نقاط الخلاف بين لبنان وقبرص واليوم من بعد التفاهم على النقطة 23 جنوبًا طلب الوفد القبرصي مقابلتنا وسيتوجه الوفد للقاء وزير الأشغال".

وأضاف بو صعب خلال إستقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوفد القبرصي لترسيم الحدود, "الاجتماع جامع وسريع ومنتج ناقش النقاط التي كانت عالقة بين لبنان وقبرص حول الترسيم".

وأشار إلى أنَّ, "التعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة "عدوّة" وهذا ما يسرّع العمل".
واستكمل, "النقاط التي ستظلّ عالقة هي التي تتعلّق بالترسيم شمالاً لذلك طلبنا التواصل مع سوريا من جديد ولن ننهي الملف مع قبرص إلا بعد التفاهم مع سوريا لأنّ ذلك ما يحصل بين الدول الصديقة".


وشدّد بو صعب على أنَّه, "لم يحصل سوء تواصل مع سوريا إنّما سوء تفاهم والعتب يحصل بين الأخوة والموضوع مع سوريا يُحلّ ولا إشكالية والخطأ لم يحصل من قبلنا والتعاون سيكون موجودًا".

وتابع, "ارحب بالوفد القبرصي وأشكرهم على حضورهم والإجتماع أظهر مدى جديتهم ومدى جديتنا".

ومن جهته, أكّد السفير القبرصي في لبنان من بعبدا أنَّ, "لا مشكلة لا يمكن حلّها بين لبنان وقبرص ومسألة الترسيم ليست بهذه الصعوبة".

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