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"مكافحة المنشطات"... محور لقاء أبي رميا مع وفد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

28
OCTOBER
2022
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في المجلس النيابي اجتمع رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا وعضو اللجنة النائب وضاح الصادق الى وفد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في القطاع الرياضي برئاسة witold banka،وتباحث المجتمعون آلية انخراط لبنان في مكافحة المنشطات لا سيما بعد توقيعه الانضمام الى الوكالة عام ٢٠٢٠. وتناول اللقاء الأمور التقنية والخطوات المطلوبة تشريعيا وتنفيذيا لانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات. واتفق المجتمعون على استمرار التعاون والتنسيق وعلى ضرورة احترام المعايير الدولية في هذا النطاق.
ومن ضمن وفد الوكالة الدولية اللبنانيان فرنسوا سعادة عضو اللجنة الاولمبية اللبنانية وجهاد حداد الخبير في مجال مكافحة المنشطات.

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