"الريجي": ضبط 14 ألف كيلوغرام من المنتجات التبغية المهرّبة

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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أن "180 محضر ضبط سُطّرت في الفترة الممتدة من مطلع السنة الجارية إلى منتصف تشرين الأول الجاري بالتعاون بينها وبين الأجهزة الأمنية الأخرى، صودر بنتيجتها أكثر من 14 ألف كيلوغرام من المنتجات التبغية المهرّبة أو المقلّدة، فيما بلغت قيمة المصالحات المدفوعة نحو 1,5 مليار ليرة".

وأوضحت في بيان أن "مصلحة مكافحة التهريب التابعة لها سطّرت 128 محضر ضبط خلال الفترة الممتدة من 1-1-2022 ولغاية 18-10-2022، أسفرت عن ضبط ما مجموعه نحو 7612 كيلوغراماً من المنتجات التبغية المهرّبة أو المقلّدة، بينها سجائرومعسّل مستورد وتنباك أصفهاني ومستورد وسيجار أجنبي وتنباك وطني وسائل سجائر.

ونفذت إدارة المكافحة 215 عملية مراقبة وتنزيل وتحميل في السوق الحرة ومرفأ بيروت".

واشارت إلى أن "الجمارك والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي سطرت 52 محضر ضبط صادرت بنتيجتها 6514 كيلوغراماً.

وبلغت قيمة المصالحات على القضايا التبغية المدفوعة على الصندوق المركزي في "الريجي" نحو 1,5 مليار ليرة، بحسب البيان. اما المبالغ المقبوضة جراء عمليات الترفيق فبلغت نحو 155 مليون ليرة".