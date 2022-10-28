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"لا تغييب للجيش" في مسألة الترسيم

28
OCTOBER
2022
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وقّع لبنان واسرائيل رسمياً أمس اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما. وسلّم الوفد اللبناني الموفدَ الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين في الناقورة رسالة موقّعة من رئيس الجمهورية، كما سلّم الوفد الاسرائيلي رسالتَه الموقّعة الى هوكشتاين في غرفة او خيمة منفصلة.

 وانطلاقاً من ذلك، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على «تويتر»: «لماذا تغيب الجيش من ابرام الاتفاق حول الترسيم الذي يثبّت الهدنة ويؤكّدها. واين هي الشركة الوطنية للنفط واين هو الصندوق السيادي؟. ان تحركات المسؤولين في هذا الشأن تثير الريبة وكأن الموضوع هندسة مالية اضافية مصيرها الضياع والهدر».

غير ان مصادر مطلعة استغربت كلام جنبلاط وتحديداً ما سمّاه «تغييب الجيش» مؤكدة لـ«الجمهورية» ان «لا تغييب للجيش في مسألة الترسيم ولا مساومة من أي نوع كانت، وان الامر منوط بالسلطة السياسية وهي التي تأخرت في الطلب من قيادة الجيش مساء امس تسمية من تراه مناسباً للمشاركة في الوفد اللبناني، وهذا ما حصل اذ تم تكليف العميد شحادة بالمهمة».

الجمهورية
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