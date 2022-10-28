living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التحدّي بدأ بعد توقيع الاتفاق.. العبرة بالنتائج!

28
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أُنجز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بعد أشهر من المفاوضات التي قادها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وبعد سنوات على جهود الرئيس نبيه بري واتفاق الإطار الذي بقي المنطلق الأساس للاتفاق الحالي.

مصادر سياسية شددت عبر "الأنباء" الالكترونية على ان التحدي بدأ اليوم بعد توقيع الاتفاق وكيفية تعاطي لبنان مع ثروته الوطنية والاستفادة منها، مع التأكيد على الخطوط العريضة وأهمها انشاء الشركة الوطنية والصندوق السيادي لحماية نفط لبنان من الهدر والفساد والمحاصصة.

في الوقت نفسه، توقفت المصادر عند موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله واعتباره أن المقاومة أنجزت ما هو مطلوب منها بدقة متناهية، متوجهاً لعناصر المقاومة بالشكر على قيامهم بالواجب، الأمر الذي أسقطه عون في اطلالته لإعلان الموافقة اللبنانية على اتفاق الترسيم، حيث تجاهل ذكر أي دور للحزب.

ولم تستبعد المصادر أن يكون لإيران ضلع بما تم انجازه، وإلا لما كان حزب الله ليتعامل مع الملف بهذه المرونة لدرجة جعلت المفتي الجعفري أحمد قبلان يصف ما جرى بالتحول الكبير لصالح لبنان.

 مصدر نيابي وصف ما تحقق عبر "الانباء" الالكترونية بالأمر المهم، لكن العبرة تبقى بالنتائج وبالطريقة التي يعتمدها لبنان لإخراج نفطه وغازه من قعر البحر، محذراً من الاستمرار بالذهنية التي تم التعاطي بها في ملف الطاقة التي كلفت خزينة الدولة 45 مليار دولار، عدا عن الفائدة التي تقدر بأكثر من 5 مليار دولار، داعياً الى انشاء صندوق سيادي فور البدء باستخراج الغاز من قلب البحر.

في الملف الحكومي، لقد بدا واضحاً ان حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم جمدا وساطتهما باتجاه الرئيس نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل بعد التصعيد الكلامي في مواقف الأخير ورفض ميقاتي القاطع لتقديم التنازلات لباسيل وعدم رغبة بري بالتدخل.

المصادر تحدثت عن 24 ساعة حرجة، فإما أن تشكل الحكومة بالسرعة القياسية على ان يتولى الرئيس التوقيع على مراسيمها، او سيطوى الحديث عن تشكيل الحكومة الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

وكالة الأنباء اللبنانية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout