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عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 تشرين الأول 2022

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الأخبار: إيران: استراتيجية توتّر

نصرالله يعلن «إنجاز المهمة» بـ «انتصار كبير» | تفاهم الناقورة: حقوق بلا أثمان

 

 

 

البناء: هوكشتاين يكشف سر التوصل للاتفاق غير المباشر: لو وقعت الحرب لتعطلت تجارة المتوسط لبنان يختتم المفاوضات بربط تسليم الرسائل بانسحاب زوارق الاحتلال إلى خلف الخطوط نصرالله يعلن الإنجاز وإلغاء الاستنفار… وعون يلوّح بمرسوم استقالة الحكومة: أخذنا حقنا بحراً

 

 

 


اللواء: وثيقة الترسيم تدخل حيّز التنفيذ وبايدن يتحدث عن شرق أوسط آمن ومزدهر
عون يرفض حوار برّي ويهاجم ميقاتي شخصياً ويُلِّوح بقبول استقالة «الحكومة المستقيلة»

 

 

 

نداء الوطن: عون ينسف "حوار برّي"... وميقاتي يضع "تحريف التأليف" في خانة "التخريف"
العهد أتمّ واجباته مع "حزب الله": "الطبع غلب التطبيع"!

 

 

 

النهار: إبرام الترسيم لحقبة جديدة بين لبنان وإسرائيل

 

 

 

الجمهورية: إنجاز تاريخي نهارًا وتراشق رئاسي ليلًا

 

 

 

الديار: توقيع ترسيم الحدود الجنوبية البحرية رسمياً وعون يرد على لابيد: لا اعتراف
نصرالله يُعلن الانتصار الكبير دون تطبيع وينهي «الاستنفار»: المهمة انجزت
الرئيس يُغادر الاحد ويسلم الفراغ ويضغط لتشكيل حكومة في اللحظات الاخيرة !

 

 

 

?l'orient le jour: Le CPL peut-il survivre à la fin de la présidence Aoun 

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