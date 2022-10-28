عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 تشرين الأول 2022

A + A -

الأخبار: إيران: استراتيجية توتّر

نصرالله يعلن «إنجاز المهمة» بـ «انتصار كبير» | تفاهم الناقورة: حقوق بلا أثمان





البناء: هوكشتاين يكشف سر التوصل للاتفاق غير المباشر: لو وقعت الحرب لتعطلت تجارة المتوسط لبنان يختتم المفاوضات بربط تسليم الرسائل بانسحاب زوارق الاحتلال إلى خلف الخطوط نصرالله يعلن الإنجاز وإلغاء الاستنفار… وعون يلوّح بمرسوم استقالة الحكومة: أخذنا حقنا بحراً



اللواء: وثيقة الترسيم تدخل حيّز التنفيذ وبايدن يتحدث عن شرق أوسط آمن ومزدهر

عون يرفض حوار برّي ويهاجم ميقاتي شخصياً ويُلِّوح بقبول استقالة «الحكومة المستقيلة»

نداء الوطن: عون ينسف "حوار برّي"... وميقاتي يضع "تحريف التأليف" في خانة "التخريف"

العهد أتمّ واجباته مع "حزب الله": "الطبع غلب التطبيع"!

النهار: إبرام الترسيم لحقبة جديدة بين لبنان وإسرائيل

الجمهورية: إنجاز تاريخي نهارًا وتراشق رئاسي ليلًا

الديار: توقيع ترسيم الحدود الجنوبية البحرية رسمياً وعون يرد على لابيد: لا اعتراف

نصرالله يُعلن الانتصار الكبير دون تطبيع وينهي «الاستنفار»: المهمة انجزت

الرئيس يُغادر الاحد ويسلم الفراغ ويضغط لتشكيل حكومة في اللحظات الاخيرة !

?l'orient le jour: Le CPL peut-il survivre à la fin de la présidence Aoun