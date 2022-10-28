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أسرار الصحف ليوم الجمعة 28 تشرين الأول 2022

28
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البناء: خفايا وكواليس


كواليس

يقول خبير في تنظيم الحملات الإعلامية إن أغلب الحملات التي تتناول تفاهم النفط والغاز وتصفه بالتطبيع أو التفريط تأتي من قوى على صلة وثيقة بـالأميركي، وهذا يعني أنها حملات لإطلاق غبار يريد وضع المقاومة في موقع دفاعي لتخفيف ضغط الإحراج عن الجانبين الأميركي والاسرائيلي.

 

 

خفايا

قال مرجع في القانون الدولي إن الوثيقة الأميركية التي أعلن لبنان موافقته عليها بما تضمنت من إنهاء لعناصر التفجير في الخلافات الاقتصادية والحدودية لم تنه هذه الخلافات، وفقاً لمضمون النص، ولذلك فإن الوثيقة هي اتفاق غير مباشر لفك الاشتباك الاقتصادي والحدودي وليست اتفاق ترسيم.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
كشف دبلوماسي لبناني رفيع أن علاقة فريق التيار الوطني الحر مع دولة كبرى على طريق التسوية، تمهيداً لرفع العقوبات..


غمز
تابع ليل أمس مرجع كبير الكلام الرئاسي مباشرة، تمهيداً للتعامل معه، بعد انتهاء الولاية الرئاسية..


لغز
جرى تدخل لترتيبات وضع صرف الدولار عند هامش معين، بدءًا من الثلاثاء المقبل..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

عُلم أنّ الاتحاد الاوروبي سيكون له موقف من التطورات اللبنانية وقد يزور وفد منه لبنان لامتصاص تداعيات الفراغ الرئاسي الذي صار واقعاً بشكل حتميّ.

 

قالت مصادر معنية إنّ برنامج صيانة معملي دير عمار والذوق يبدأ في بداية تشرين الثاني وهو يتزامن مع آخر شحنة فيول عراقي قد تصل من الاتفاق الأول، الامر الذي يعني استمرار العتمة رغم وصول شحنة الفيول.

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