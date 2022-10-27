التيار الوطني الحر رداً على ميقاتي: "التقدم في السن ليس عاراً، العار هو امتهان الكذب والفساد"

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ردا على بيان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اثناء بث المقابلة التلفزيونية للرئيس العماد ميشال عون، اعتبر التيار الوطني الحر ان "عندما عجز ميقاتي عن الرّد بالمنطق على الرئيس عون عيّره بالعمر. واضاف: لا يا دولة الرئيس، ‏التقدم في السن ليس عاراً، العار هو امتهان الكذب والفساد".

وكان ميقاتي قد اصدر بياناً جاء فيه: "تابعت ما قاله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديثه التلفزيوني مساء اليوم، واشاطر فخامته القول إن الدستور هو الحكَم والفصل في كل القضايا.أما بشأن ما تحدث عنه فخامته من مسائل خاصة ووقائع مجتزأة ومحرّفة او غير صحيحة، …فاكتفي بالقول بأسف :احيانا تخون كبارنا الذاكرة فتختلط الوقائع بالتمنيات والحقائق بالاوهام !"