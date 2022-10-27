"متى سنفكر وطنيا وكمواطنين بدل ان نفكر طائفيا؟"... القاضية عون: يا عيب الشوم

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غرّدت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في حسابها عبر تويتر وقالت: "البعض كان يقول انو انا بلاحق بس المسيحيين. لانه صودف ان بعض المدعى عليهم هم من هذه الطائفة. وهذا كذب اكيد .وهلق عم يقولوا انو نازك الخطيب ما بتلاحق الا السنة لان احد الملاحقين في قضية النافعة هو سني. يا عيب الشوم. متى سنفكر وطنيا وكمواطنين بدل ان نفكر طائفيا؟"

وأكملت: "بكل الأحوال تحية الى البطلة نازك الخطيب التي برهنت كمحامي عام انها لا تخاف من مواجهة الباطل والفاسد مهما علا شأنه. وانها قاض جريء تقوم بعملها بإخلاص ويهمها حماية المواطن من الفساد المستشري والذي اكل الأخضر واليابس واوصلنا الى الجوع شكرا نازك الخطيب. مش بس غادة عون بتحارب الفساد."