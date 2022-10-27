التوقيع تمّ.. والوفد اللبناني غادر!

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أنهى الوفد اللبناني تسليم رسالة اتفاق الترسيم للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وغادر رأس الناقورة.

وكان الوفد اللبناني قد رفض الدخول الى مقر اليونيفيل في الناقورة حيث كان من المقرر تسليم رسالة اتفاق الترسيم للوسيط الأميركي عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.

وذلك بسبب قيام زورق اسرائيلي بخرق المياه الاقليمية اللبنانية لجهة الطفافاف والعلامات البحرية، ما دفع الوفد الى رفض الحضور قبل انسحابها من المياه اللبنانية.



على الإثر، تم التواصل مع قوات اليونيفيل لتسوية الامور.



وقد حضرت سفينة عسكرية تابعة لليونيفيل الى مكان الخرق ، في حين وقفت زوارق البحرية اللبنانية التابعة الجيش على بعد عشرات الامتار من العلامات البحرية في المياه اللبنانية .