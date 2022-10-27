"أنا فخور بأن أھنئ إسرائیل ولبنان على إبرام اتفاقھما رسمیًا"... بايدن: لشرق أوسط أكثر أمانًا وتكاملاً وازدھاراً

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بیان صادر عن الرئیس جوزف بایدن حول إنھاء نزاع الحدود البحریة بین إسرائیل ولبنان:

أنا فخور بأن أھنئ إسرائیل ولبنان على إبرام اتفاقھما رسمیًا من أجل حل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده. لقد اتخذ الطرفان الیوم في الناقورة، لبنان الخطوات النھائیة لدخول الاتفاق حیز التنفیذ، وتم تقدیم الأوراق النھائیة إلى الأمم المتحدة بحضور الولایات المتحدة.

كما قلت عندما تم الإعلان عن ھذا الاتفاق التاریخي، فإنھ سیؤمن مصالح كل من إسرائیل ولبنان، ویمھد الطریق لمنطقة أكثر استقرا ًرا وازدھا ًرا. سوف تواصل الولایات المتحدة العمل كمسھ ِّل فیما یعمل الطرفان على الوفاء بالتزاماتھما وتنفیذ ھذا الاتفاق. لا ینبغي أن تكون الطاقة - خاصة في شرق المتوسط - سببًا للصراع، بل أداة للتعاون والاستقرار والأمن والازدھار. ھذه الاتفاقیة تقربنا خطوة واحدة من تحقیق رؤیة لشرق أوسط أكثر أمانًا وتكاملاً وازدھا ًرا، ما سوف یوفر منافع لجمیع شعوب المنطقة.