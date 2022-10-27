تعميم من "طيران الشرق الأوسط" للمسافرين اللبنانيين إلى السعودية!

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في تعميم لها اليوم ان "المملكة العربية السعودية سمحت مشكورة للمسافرين اللبنانيين الحائزين على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية سارية المفعول من إحدى دول إتفاقية الشنغين أو من الولايات المتحدة الأميركية أو من المملكة المتحدة ، الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول الى مطارات المملكة العربية السعودية الدولية، شرط:



- أن يكون المسافر قد استخدم التأشيرة المذكورة أعلاه لمرة واحدة على الأقل في الدخول الى الدولة المانحة للتأشيرة قبل الدخول الى المملكة.

- أن تكون مدة التأشيرة سارية المفعول.

- حيازة بطاقة إئتمان بالعملات الاجنبية: International Credit Card أو Fresh Dollar, Euro, etc.. لتسديد رسم التأشيرة البالغ 480 ريال سعودي عند الوصول الى مطارات المملكة العربية السعودية.

لا يمكن الاستعاضة عن دفع رسم تأشيرة الدخول ببطاقة الائتمان بالدفع نقدا، مما يؤدي الى عدم السماح له بالدخول الى المملكة وإعادته الى بيروت".