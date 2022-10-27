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كم بلغ عدد النازحين المغادرين الى سوريا؟

27
OCTOBER
2022
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أعلنت المديرية العامـة للأمن العـام، في بيان، انها " اعتباراً من صباح أمس قامت بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وبحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ 511 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع، العبودية وعرسال الحدودية.
 
 
 
وقد واكبت دوريات من المديرية العامة للأمن العام النازحين الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية وبواسطة آلياتهم الخاصة وآليات لبنانية مستأجرة من نقاط التجمع المحددة في طرابلس، العبودية، النبطية، عاليه ، المصنع ، عرسال حتى الحدود  اللبنانية - السورية".
 
وأشارت المديرية إلى "أن أعداد العائدين عبر المراكز الحدودية توزعت كما يلي:
 
عبر مركز المصنع : غادر /12/ من أصل /12/ نازحاً.
عبر مركز العبودية : غادر /12/ من أصل /13/ نازحاً.
عبر مركز وادي حميد – عرسال – معبر الزمراني : غادر /487/ من أصل /726/ .
 
ما يدل على أن عدد المغادرين بلغ /511/ نازحاً من أصل /751/ كان مقرراً عودتهم، وهذا الفرق في عدد المغادرين يؤكد بأن العودة هي طوعية بإمتياز".
 
وختم البيان: "كما تجدّد هذه المديرية التأكيد على استمرارية استقبال المراكز الحدودية البرية السوريين الراغبين بالعودة الى سوريا، على أن تتم تسوية أوضاعهم مباشرةً للمغادرة على المعابر المذكورة وفق الآلية الصادرة والمعمّمة والمعمول بها منذ العام ٢٠١٨."
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