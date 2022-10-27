هوكشتاين من عين التينة: اتفاق الترسيم سيستفيد منه لبنان والشعب اللبناني اقتصاديا

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أشار الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى "لأنني اجريت مشاورات مع بري، واقدر الجهود للتوصل الى هذا الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية، الذي سيستفيد منه لبنان والشعب اللبناني اقتصاديًا".



وكان قد أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مؤتمر صحفي من قصر بعبدا، في وقت سابق اليوم، أن رئيس الجمهورية ميشال عون وقّع الرسالة الأميركية الرسمية التي تسلّمها من هوكشتاين، في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وسلّمها الى الوفد اللبناني. وأشار إلى أنّ الرئيس عون كلّف وفداً باسمه لتسليم الرسالة إلى هوكشتاين في الناقورة، وستكون هناك رسالة أيضاً للأمم المتحدة من قبل الخارجية اللبنانية.