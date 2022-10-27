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إنجاز إنساني في 24 ساعة بتوقيع داليا داغر وقيادة الجيش.. "قلب إصطناعي ينقذ حياة أندره حداد"!

27
OCTOBER
2022
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أن تصل الجهود الإنسانية في لبنان، في ظلّ الظروف الراهنة التي نمرّ بها، الى أن يهب الإنسان قلبا ينقذ فيه قلب إنسان آخر، فهي قمّة العطاء والإنسانية، لا بلّ أكثر من ذلك.
هذا ما ساهمت به مؤسّسة ورئيسة جمعية "سطوح بيروت" الاعلامية داليا داغر، التي ضفرت جهودها في الـ24 ساعة الاخيرة من اجل انقاذ حياة السيدة اندره حدّاد التي تعاني من مشاكل في القلب منذ العام 2014.
وفي التفاصيل، إنّ السيدة اندره حدّاد، بحاجة ماسّة وضرورية اليوم الى زراعة قلب اصطناعي بكلفة 100 الف دولار اميركي، و750 مليون ليرة لبنانية؛ تمكّن افراد اسرتها من جمع مبلغ 30 ألف دولار، فيما المفاجأة الكبيرة كانت بما أعلنته داغر في رسالة مباشرة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".
"اريد أن اعلمكم انّ قيادة الجيش، وبعد الاتصالات المكثّفة التي قمت بها انا وفريق عملي في الجمعية في الـ24 ساعة الاخيرة، قرّرت ان تقدّم قلبا اصطناعيا لوالدتكم"، تقول داليا لإبنة السيدة اندره التي ظهرت معها في الفيديو.
وتتابع: "إنّها المرة الاولى التي تقوم فيها قيادة الجيش مشكورة، بتقديم قلب لشخص مدني. إنّها العناية الالهية التي ساعدتنا، وبفضل المحبّة الكبيرة التي تتمتّع بها السيدة حدّاد في محيطها".
ومن الآن، يمكن للسيدة اندره حدّاد، الدخول الى مستشفى الرسول الأعظم وإجراء العملية، لتعود مرة جديدة الى احضان عائلتها بقلب مفعم بالحبّ والحياة.

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